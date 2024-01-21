

أحكمت السنغال قبضتها على المجموعة الثالثة بفوز كبير ومنطقي على الكاميرون 3-1 مساء الجمعة رافعة رصيدها إلى 6 نقاط تصدرت لها المجموعة وتأهلت إلى دور الـ 16 لمواصلة حملة الدفاع عن لقبها، فيما دخلت غينيا على صراع الوصافة بالفوز على غامبيا بهدف نطيف رافعة رصيده إلى 4 نقاط قبل جولة الختام التي تواجه فيها «أسود التيرانغا» فيما تأمل الكاميرون صاحبة النقطة الواحدة من تعثر غينيا على أمل الفوز على غامبيا لخطف الوصافة بفارق الأهداف.



وقد أبدى المدير الفني للمنتخب السنغالي أليو سيسيه سعادة بالفوز على الكاميرون، مشددا على ضرورة التركيز على بقية المشوار، بدءا من اللقاء الثالث في دور المجموعات، وذلك رغم تحقيق التأهل إلى الدور المقبل.



وبين أنه «تبقى المباراة أمام غينيا مهمة أيضا، يجب أن نبقى مركزين، خضنا مباراتين حتى الآن، ويتبقى 5 مباريات من أجل الوصول إلى الهدف المنشود».



من جانبه، أعرب المدير الفني لمنتخب الكاميرون ريجوبرت سونغ عن حسرته للخسارة، موضحا أن السنغال كان أقوى من فريقه خلال المباراة، مما قادهم الى تحقيق الفوز.



وبين: «أظن أن اللاعبين قاموا بكل ما في وسعهم خلال اللقاء، وتفاصيل صغيرة صنعت الفارق في المباراة، ويجب أن نعترف بأن المنافس كان أفضل منا». وختم: «أنا متفائل دائما، ما دام هناك مباراة أخيرة، لا توجد حسابات نقوم بها، المباراة القادمة ستكون بمنزلة نهائي بالنسبة لنا، وأنا أعرف أننا سنتأهل إلى الدور الثاني».



إلى ذلك، عبر المدير الفني لمنتخب غينيا كابا دياوارا، عن سعادته الكبيرة بالفوز على غامبيا، موضحا: «الفوز يعتبر انتقاما من خسارتنا السابقة أمام غامبيا في نسخة 2021، وأعرف كم كانت تلك الخسارة قاسية، وذكرت اللاعبين بأن الفوز مهم أكثر، لأنه يؤكد أننا تطورنا منذ سنتين».



واعتبر المباراة القادمة أمام السنغال بمنزلة نهائي المجموعة الثالثة، حيث رفع التحدي عاليا، وقال إنه وأشباله يستهدفون الفوز على حامل اللقب، مضيفا: «مباراة السنغال ستكون مباراة كبيرة، هي ديربي الشرق الكبير، والديربي لا يلعب بل يجب الفوز فيه. لن نخوض اللقاء من أجل اللعب فقط، خاصة أننا نملك 4 نقاط، بل نستهدف الصدارة ونسعى من أجل التأهل في المركز الأول على مستوى مجموعتنا».



أما المدير الفني لغامبيا توم سنتيفيت، فأعرب عن أسفه للخسارة أمام غينيا، واعترف بقوة المنتخب الغيني في اللقاء، كما رفض الاستسلام ووداع البطولة، وقال: «لا نزال أحياء، لكن الوضعية أصبحت معقدة بالنسبة لنا أكثر، يمكننا أيضا التأهل بـ 3 نقاط إلى الدور المقبل. صحيح لم نسجل هدفا حتى الآن، ومن أجل الفوز يجب تسجيل الأهداف، سنعمل على هذا حتى نتمكن من التسجيل في اللقاء القادم أمام الكاميرون».