بيروت ـ أحمد عزالدين



عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي تداعيات العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان وانعكاسه على القطاع التربوي ومستقبل العام الدراسي.



وبعد اللقاء، قال الحلبي: كان اللقاء مناسبة لاستعراض عدة مواضيع منها وطنية وتربوية في الموضوع الوطني تحدثنا عن تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وعلى اهلنا في الجنوب والمناطق الحدودية والتوسع اليومي لهذه الاعتداءات وانعكاس ذلك على الوضع التربوي والقطاع التربوي وعلى وضعية المدارس والتلامذة، واكدت لدولته اننا عازمون انا وفريق العمل في الوزارة القيام بزيارة ميدانية للجنوب يوم الثلاثاء المقبل لاستطلاع الوضع على الارض للبحث مع مديري المدارس والمسؤولين التربويين في المنطقة من اجل استلام بما وعدنا به الاساتذة والطلاب التجهيزات الالكترونية التي تخولنا متابعة التعليم عن بعد.



وأضاف الحلبي: كما بحثنا الموضوع المتصل بالنازحين الى مناطق آمنة في مراكز الاستجابة، كما بحثنا قضايا اخرى لها علاقة في الوضع التربوي والاعتمادات المخصصة للوزارة وموضوع الموازنة والجامعة اللبنانية.



وحول تداعيات الحرب الاسرائيلية وتأثيرها على مستقبل العام الدراسي وموضوع اضراب الاساتذة في التعليم الخاص، قال الوزير الحلبي بطبيعة الحال تناولت هذا الموضوع مع دولة الرئيس لأن سير العام الدراسي هو هم وطني وليس فقط هم وزير التربية او مسؤوليته، سنأخذ بعين الاعتبار تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على الطلاب، والمسؤولون في وزارة التربية يعملون على هذا الموضوع سواء في المركز التربوي او في المديرية العامة لوزارة التربية بشكل يراعى انعكاسات ما جرى ويجري، اما في موضوع اضراب المدارس الخاصة فأنا اتطلع الى يوم الاثنين لتوقيع الاتفاق الذي تم برعاية وزارة التربية الاسبوع الماضي والذي كان من المتوقع ان يتم التوقيع عليه يوم الخميس الماضي وتم تأجيله للمزيد من المشاورات وان شاء الله لن يكون هناك اضراب.