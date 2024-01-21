القاهرة - مجدي عبدالرحمن



طالب أعضاء مجلس النواب المصري بضرورة إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة وإصداره لهم، وخاصة ممكن كانوا ضمن المدرجين للاستفادة من الكارت، وتم استبعادهم قبل ذلك.



وقد تقدمت منى عمر عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بخصوص إدراج فاقدي البصر بعين واحدة ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.



وقالت عمر إن هذه الفئة كانت ضمن المدرجين للاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة، ولكن بعد إعادة تقييم من وزارة التضامن الاجتماعي تم استبعادهم.



وتابعت: هذه الفئة تم استبعادها أيضا من نسبة الـ 5% (المخصصة لذوي الإعاقة)، وهو ما حرمهم من المزايا التي أوردها القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق ذوي الهمم، مثل توفير مزيد من فرص العمل بكل المنشآت، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم، وحماية حقوقهم المقررة دستوريا، وغير ذلك من الخدمات، وهو ما أضر بهم.



وأكدت عضو مجلس النواب أن طلبها جاء بهدف حث وزارة التضامن على اعتبار فاقدي العين الواحدة بمنزلة معاقين، وإعادة إدراجهم ضمن مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة، مراعاة لحالتهم وظروفهم الصحية، خاصة أن الإعاقة البصرية تسبب لهم العديد من المشكلات في حياتهم، أبرزها صعوبة الالتحاق بفرص عمل مناسبة.



وأعلنت عمر مناقشة طلبها داخل لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، موضحة أن ممثلي وزارة التضامن أعلنوا تشكيل الوزارة لجنة مشتركة مع وزارة الصحة، طبقا للتوصيات التي جاءت بنهاية الاجتماع من اللجنة لبحث إمكانية التنفيذ.



وأشارت إلى أن الأمر يستلزم اجراء تعديل تشريعي في القانون رقم 10 لسنة 2018 لتحديد الخدمات المقدمة لكل نوع ودرجة إعاقة.



على الجانب الآخر، تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة، للمستشار د.حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتضامن، لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان أسوة بذوي الهمم.



وقالت الشريف في تصريحاتها إن مصر تسجل ما يقرب من 150 ألف حالة أورام جديدة سنويا، ومن المتوقع أن يصل العدد من 250 إلى 300 ألف مصاب جديد سنويا في عام 2050.



وطالبت باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان نظرا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة



ويمكن الكارت حامله الحصول على مزايا عدة أبرزها:



- الجمع بين معاشين.



- الدمج في المدارس والجامعات.



- التعيين من خلال نسبة الـ 5% من عدد العاملين.



- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.



- الإعفاء من الضرائب.



- الحصول على سكن حكومي مناسب.



- الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية.



- الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات.



- الاستفادة من الكشف المجاني في المستشفيات.



- الحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.



- مجانية الدخول في كل المتاحف والمناطق الأثرية.