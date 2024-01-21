



يواجه تشافي هرنانديز وبرشلونة «الجريح» امتحانا صعبا أمام المضيف ريال بيتيس ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين مازال النادي الكاتالوني يحاول الوقوف على قدميه من صفعة الخسارة أمام الغريم ريال مدريد في نهائي الكأس السوبر.



وتعرض برشلونة لهزيمة ساحقة أمام ريال، الذي جرده من لقبه بفوزه عليه في نهائي الكأس السوبر 1-4 في الرياض قبل أسبوع، ما دفع بعشاق النادي لطرح التساؤلات حول مستقبل تشافي وقدرة الفريق على المنافسة على الألقاب هذا الموسم.



ويأمل ريال في أن يعوض خيبة فقدانه لقب الكأس عندما يستضيف ألميريا، في مباراة من المتوقع أن تكون سهلة على الورق بهدف الانقضاض على الصدارة بانتظار «دعسة ناقصة» من جيرونا.



ويستقبل جيرونا، مفاجأة الموسم والذي استفاد من انشغال ريال بالسوبر للانفراد بالصدارة بفارق نقطة (49 مقابل 48)، إشبيلية الذي يعاني، حيث يحتل المركز السابع عشر مع 16 نقطة.



وعاد جيرونا بتعادل سلبي أمام ألميريا في المرحلة الماضية حين فشل هدافه الأوكراني أرتيم دوفنبيك برصيد 11 هدفا في الدوري، في زيارة الشباك قبل أن يتم استبداله.



ولن تكون مهمة جيرونا سهلة أمام فريق استبدل مدربه وتعاقد مع كيكي سانشيس فلوريس الذي فاز بثلاث من مبارياته الست على رأس الإدارة الفنية للفريق في جميع المسابقات.



ألمانيا



يلتقي بايرن ميونيخ مع فيردر بريمن في المرحلة الـ 18 من الدوري الألماني.