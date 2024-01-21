

بلغ إنتر نهائي مسابقة الكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم بحلتها الجديدة، وذلك بفوزه المستحق على لاتسيو 3-0 على ملعب الأول بارك في الرياض، ليلحق بنابولي الفائز على فيورنتينا بالنتيجة ذاتها.



ويدين إنتر، بطل النسختين الماضيتين والفائز باللقب 7 مرات، بتأهله إلى نهائي النسخة الأولى المقامة بمشاركة أربعة فرق هي بطلا الدوري والكأس ووصيفاهما عوضا عن مباراة واحدة تجمع بين بطلي الدوري والكأس، إلى الفرنسي ماركوس تورام (17) والتركي هاكان تشالهان أوغلو (50 من ركلة جزاء) والبديل دافيدي فراتيزي (87) الذين سجلوا الأهداف.



وبات المدرب سيموني إينزاغي على بعد فوز من تحقيق «الهدف الأول للموسم» والفوز باللقب حين يتواجه غدا مع نابولي بعد تخطيه الفريق الذي دافع عن ألوانه كلاعب وأشرف على تدريبه من 2016 حتى 2021.



وقال إينزاغي إن «الكأس السوبر تشكل هدفنا الأول للموسم. فزنا بلقب النسختين الأخيرتين ونريد مواصلة الفوز بها».



وشدد إينزاغي على أن مؤازرة الجماهير، أعطت فريقه وهجا وكانت من أسباب الفوز، وقال: «كل مباراة لها أهميتها الخاصة. أركز دائما على أداء فريقي. مستويات الفريق القوية خلال الفترة الماضية كان نتاجها تحقيق عدد من الألقاب، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا».



وأضاف «يجب أن نواصل على هذا المنوال في المباراة النهائية أمام نابولي، والتي ستكون صعبة، إذ يملك المنافس لاعبين مميزين، ومدربا جيدا، وطريقة لعب جديدة».



وتابع: «لم نلعب بهذا الشكل من قبل، لكن هذا هو ما عليه كرة القدم، علينا أن نتكيف، لقد هنأت اللاعبين لأنني استمتعت حقا بمشاهدتهم».



على الطرف الآخر، أبدى الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدرب لاتسيو، استياءه من المستوى الذي ظهر به فريقه، مشيرا إلى أن قوة الخصم ليست مبررا.



إلى ذلك، عزز نابولي هجومه بالبلجيكي سيريل نغونج قادما من منافسه المحلي فيرونا.



يوفنتوس للانقضاض على الصدارة



من جهة أخرى، يسعى يوفنتوس اليوم إلى الانقضاض على صدارة الدوري الإيطالي عندما يحل ضيفا على ليتشي في الجولة الـ 21، مستغلا مشاركة المتصدر الحالي إنتر في كأس السوبر.