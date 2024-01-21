

أحرز النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مان سيتي، جائزة «غلوب سوكر» لأفضل لاعب لعام 2023 خلال الحفل الذي أقيم في دبي.



وعوض هالاند (23 عاما) الذي ساهم في إحراز ناديه خماسية تاريخية (دوري وكأس انجلترا ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية) عدم فوزه بجائزة «الأفضل» التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وذهبت للأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم ونجم إنتر ميامي الاميركي.



وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الذي سبق أن فاز بلاعب العام من «غلوب سوكر» 6 مرات، نجم الحفل بعدما نال ثلاث جوائز هي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، جائزة الأسطورة دييغو مارادونا لأفضل هداف وافضل لاعب من اختيار الجمهور.

وقال رونالدو (38 عاما): «فخور لتمكني من فعل كل هذا وسأكون في التاسعة والثلاثين من عمري قريبا».

واعتبر رونالدو أن الدوري السعودي «أكثر تنافسية» من نظيره الفرنسي، وقال رونالدو لدى سؤاله عن مستوى الدوري السعودي «صراحة لا أعتقد أن الدوري السعودي أقل قيمة من الدوري الفرنسي. أعتقد أنه أكثر تنافسية».

وأضاف «يمكنهم قول ما يشاؤون (منتقدو الانتقالات الكبرى إلى الدوري السعودي)، هذا رأيي وحسب، وقد لعبت هنا لمدة عام، وبالتالي أعرف عما أتحدث. أعتقد أننا الآن أفضل من الدوري الفرنسي ونواصل التحسن». وتابع«سعيد لوجودي في الدوري السعودي ومع نادي النصر».

واستأثر سيتي بالحصة الأكبر بعد اختياره أفضل ناد، والإسباني بيب غوارديولا أفضل مدرب ومواطنه رودري أفضل لاعب وسط، والبرازيلي ايدرسون افضل حارس مرمى.



كما نالت الإسبانية آيتانا بونماتي (برشلونة) جائزة أفضل لاعبة، فيما أحرز الانجليزي جون تيري، مدافع تشلسي السابق، والبرازيلي كاسيميرو، لاعب مان يونايتد الحالي، جائزتي افضل مسيرة رياضية كلاعب، والأرجنتيني ليونيل سكالوني افضل مسيرة رياضية كمدرب، والانجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) افضل لاعب شاب، والأهلي المصري افضل ناد في الشرق الأوسط،