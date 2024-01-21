

القاهرة ـ محمد سامي



تسلم رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط في حفل دبي «غلوب سوكر» في دورته الرابعة عشرة بدولة الإمارات العربية، وحصد الأهلي الجائزة بعد التتويج بخمس بطولات هي: دوري أبطال افريقيا، الدوري المحلي، كأس مصر، ولقبا السوبر المحلي، بالإضافة إلى فوزه بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية بالسعودية في ديسمبر الماضي.



وعقب المدرب الإسباني بيب جوارديولا والحائز جائزة أفضل مدرب في العالم على فوز المارد الأحمر بالجائزة «إنه فريق رائع، ولديه جمهور رائع أيضا، قدموا بطولة رائعة في مونديال الأندية، والفريق كان مميزا واستحقوا المركز الثالث».



جدير بالذكر أن فريق الأهلي قد وصل إلى الإمارات صباح أمس لبدء معسكره التدريبي الذي يستمر حتى 28 يناير تتخلله مواجهتان وديتان استعدادا لاستئناف المباريات عقب أمم أفريقيا بكوت ديفوار، فيما أعلن مسؤولو نادي الأخدود السعودي عن مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل.



وتخلف عن بعثة الفريق عدد من اللاعبين للإصابة وهم: رضا سليم وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر لاستكمال علاجهم وكذلك كريم نيدفيد لأسباب فنية بجانب صلاح محسن الذي بات علي أعتاب الرحيل عن قلعة الجزيرة.



من ناحية أخرى، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن وصول خطاب من «فيفا» إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد برفع عقوبة إيقاف القيد عن الزمالك بعد تسوية جميع القضايا والتي بلغ عددها 14 قضية. وأكد سالم أن مجلس إدارة الأبيض قد انتهى تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى.



إلى ذلك، حسم منتخب مصر لكرة اليد تأهله إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بفوزه على الكونغو برازافيل بنتيجة 34-19 بالصالة المغطاة لستاد القاهرة.



وتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية بعد ثاني جولات دور المجموعات بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس باستور.