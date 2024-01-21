أطلق أكثر من عشرة صواريخ امس على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أميركيون وقوات من التحالف الدولي المناهض للتنظيمات المسلحة في غرب العراق، وفق ما أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أميركي لوكالة «فرانس برس».



وقال مسؤول أمني محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن عدة صواريخ «أصابت قاعدة عين الأسد الجوية» في محافظة الأنبار. وأضاف أن الدفاعات الجوية صدت 13 صاروخا بينما «سقط اثنان في القاعدة الجوية».



وأكد مسؤول عسكري أميركي، طلب أيضا عدم كشف هويته، أن «صواريخ» «أصابت قاعدة عين الأسد الجوية»، موضحا أن «تقييما أوليا للأضرار» تجريه بشكل مشترك القوات الأميركية والعراقية وقوات التحالف الدولي.



وأضاف أن المعلومات «الأولية» تشير إلى أن «أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة».



لكنه لم يؤكد نوع الصواريخ المستخدمة بعد أن تحدث في البداية عن «صواريخ بالستية».



وتأتي الهجمات في سياق توتر إقليمي تغذيه تداعيات الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، وحركة «حماس» الفلسطينية المدعومة من إيران.