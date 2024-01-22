التقى وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وكل مديري القطاعات وكبار المسؤولين في الصندوق، وذلك للاطلاع على مستجدات الأعمال والمشاريع التنموية التي يقوم بها الصندوق والخطط الموضوعة تجاه دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والمشتركة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة.



وقد أثنى الوزير على الدور الذي يقدمه الصندوق في هذا الإطار، وتمنى أن يستمر الصندوق في عطائه الإنمائي كونه الذراع اليمنى للسياسة الخارجية لدولة الكويت.



من جانب آخر، تلقى الوزير عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في دولة الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله، والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.



كما تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د.حسين أمير عبداللهيان قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.