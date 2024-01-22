عاطف رمضان



وقّعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع المستثمر الفائز «الشركة المعتمدة لإدارة المشاريع» وثيقة الالتزام لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة الاستثمارية J6-B لمدرسة خاصة في مدينة جابر الأحمد السكنية، بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي.



وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف م.أنور الحليلة في تصريح صحافي على هامش التوقيع إن الفرصة الاستثمارية J6-B تقع على مساحة 8.891 مترا مربعا في المحور الخدمي بمدينة جابر الأحمد السكنية، لافتا الى انه سيجري تطويرها لتكون مدرسة خاصة ثنائية اللغة.



وأضاف: إن إجمالي الإيرادات المتوقعة للمؤسسة من المشروع تقدر بـ 33 مليون دينار خلال فترة الاستثمار البالغة 35 عاما.



وأشار الى ان الفرصة الاستثمارية تعتبر الأولى من نوعها، وستؤدي إلى استكمال وتعزيز الخدمات الموجودة في المدينة.