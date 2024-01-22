محمود عيسى



حلت مؤسسة البترول الكويتية في المركز التاسع عالميا على قائمة «موتور بلوغ أوروغواي» لأكبر 10 شركات نفطية في العالم، فيما حلت شركة أرامكو السعودية في المركز الأول، والتي تعتبر أكبر شركة نفط في العالم، ومسؤولة عن جزء كبير من إنتاج النفط العالمي وتتمتع بقدرة إنتاجية يومي ضخمة.



وقال الموقع في تقرير حديث إن مؤسسة البترول الكويتية هي شركة النفط الوطنية في الكويت، وتضطلع بلعب دور حيوي في الاقتصاد الكويتي، وتغطي نشاطاتها كافة قطاعات الصناعة النفطية، بدءا من التنقيب والإنتاج حتى بيع المنتجات المكررة.



وأضاف التقرير أن هذه الشركات تلعب دورا حاسما في استخراج النفط وإنتاجه وتوزيعه، وتكمن أهميتها في كون النفط أحد المصادر الأساسية للطاقة في العالم، وان الطلب عليه يتمتع بتأثير كبير على الاقتصاد العالمي.



وتشارك العديد من هذه الشركات أيضا في استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه وتسويقه، فضلا عن السعي إلى إيجاد حلول أكثر استدامة للطاقة من خلال الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وما يزيد من أهمية النفط بالنسبة لدول هذه المنطقة أن جانبا كبيرا من الاحتياطيات النفطية العالمية موجودة في الشرق الأوسط، خاصة في دول مثل السعودية والكويت وإيران والعراق.



ويعتبر سوق النفط والغاز أحد أكثر القطاعات تأثيرا وربحية في جميع أنحاء العالم، وفيما يلي قائمة أكبر 10 شركات نفطية حسب قائمة موقع «موتور بلوغ اوروغواي»:



1 - أرامكو السعودية



2 - اكسون موبيل الأميركية



3- رويال داتش البريطانية الهولندية



4- بي بي البريطانية



5 - شيفرون الأميركية



6- توتال الفرنسية



7 - غازبرون الروسية



8- بتروتشاينا الصينية



9- مؤسسة البترول الكويتية



10- إيني الإيطالية