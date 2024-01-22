باهي أحمد



قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني ومدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي إن هناك مفاوضات جارية مع 3 شركات طيران جديدة للتشغيل عبر مطار الكويت الدولي، لافتا إلى أن إجمالي عدد الشركات العاملة في المطار يبلغ 46 شركة خلال موسم الشتاء الحالي.



وأضاف الراجحي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن عدد شركات الطيران التي ستعمل بمطار الكويت خلال فصل الصيف المقبل سيبلغ 48 شركة، موضحا أن الشركات الجديدة التي ستتم إضافتها قد يتم الانتهاء من الاتفاق معها في وقت قريب.



ويشهد مطار الكويت الدولي زيادة مطردة في حركة الركاب، حيث توقعت الإدارة العامة للطيران المدني أن يصل إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال 2023 إلى 15.5 مليون راكب، ويتوقع ان يرتفع ذلك الرقم خلال العام الحالي.



ويبلغ عدد الرحلات التي يشهدها مطار الكويت سنويا نحو 45 ألف رحلة جوية في الموسم، كما ان الوجهات الأكثر نشاطا في مطار الكويت الدولي هي: دبي وإسطنبول والقاهرة والدوحة وأبوظبي وجدة والرياض والبحرين وعمان وسوهاج.



وكان «الطيران المدني» قد كشف عن ان حركة الطائرات الخاصة في الكويت شهدت تطورا ملحوظا خلال العام 2023، إذ بلغ عدد الرحلات خلاله 1110 رحلات قادمة ومغادرة، وقد بلغ عدد الركاب المسافرين على هذه الرحلات 5958 راكبا.