استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي في قاعة برقان بالمجمع النفطي صباح أمس نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، حيث رافقه الرؤساء التنفيذيون للشركات النفطية التابعة للمؤسسة.



وتبادل العتيقي النقاش مع الحضور حول أهم مشاريع القطاع النفطي الحالية وسبل الإسراع في إنجازها، مشيدا بجهود القيادات النفطية، ومؤكدا أهمية استمرار تطوير العنصر البشري في ظل تطبيق أفضل الوسائل المتبعة عالميا بمجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة بهدف الحفاظ على سلامة العاملين. كما استعرض الوزير مع القيادات النفطية أهم المشاريع وخطط الإنتاج التي يقوم بها القطاع والتحديات والعقبات التي تواجه القطاع وتتسبب في عرقلة الإنجازات، واستعرض الحضور ما يمكن عمله في سبيل مواجهة هذه العقبات والتغلب عليها والتخفيف من آثارها.