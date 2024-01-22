

يعقوب العوضي



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الدوري العام للكرة الطائرة، إذ يلتقي الساحل (بلا نقاط) مع التضامن (9 نقاط) في الـ 5:15 على صالة الاتحاد في مقره بمجمع ضاحية صباح السالم، وفي الثانية يلتقي برقان (28 نقطة) مع الشباب (18 نقطة) في الـ 7:15 على صالة الأخير.



هذا، وقد أجلت مباراة الكويت مع اليرموك لمشاركة العميد في بطولة غرب آسيا الثانية، كما هو الحال لمباريات القادسية أيضا الذي يشارك في البطولة نفسها.



ويسعى الساحل لتصحيح وضعه في سلم الترتيب العام، إذ يحتل المركز الأخير بلا نقاط، فيما يتطلع التضامن للوصول إلى النقطة 12، أما برقان فيتطلع لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، فيما يأمل الشباب أن يحقق نتيجة إيجابية.