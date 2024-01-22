

حقق لاعب المنتخب الوطني للدراجات المائية البطل العالمي وبطل أبطال العالم وبطل كأس ملك تايلند محمد الباز المركز الأول في فئة كبار المحترفين ‏PRO Runabout Gp ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2024 التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 90 متسابقا مثلوا 11 دولة.



وجاء هذا الفوز مكملا للإنجازات الكبيرة التي يحققها أبطال العالم والمنتخب الوطني للدراجات المائية، وفي إطار الدعم الكبير المقدم من الهيئة العامة للرياضة والاهتمام الدائم من النادي البحري والرعاية المقدمة من مؤسسة برو رايدر.