

نجح فارس نادي الكويت للفروسية علي الخرافي في تحقيق لقب النسخة العاشرة من بطولة «أطياب المرشود» الدولية للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود سنويا في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، حيث فاز بلقب الشوط التاسع والأخير «الجائزة الكبرى» على ارتفاع 145 سم بعد جولة تمايز بزمن 37.81 ثانية دون نقاط جزاء وفاز بجائزة السيارة. وقام بتتوج الأبطال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي وراعي البطولة وليد سليمان المرشود ورئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات وممثلو الشركات الراعية.



كما فاز الخرافي بالمركز الأول أيضا في الشوط الخامس على ارتفاع 135 سم والشوط الثالث على ارتفاع 140 سم والشوط الثاني على ارتفاع 130 سم، فيما فاز الفارس حسين الخرافي بالشوط الأول على ارتفاع 120 سم وفاز محمد العجيل بصدارة الشوط الرابع على ارتفاع 120 سم. وقال وليد المرشود رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة: «علي الخرافي بطل عالمي ودائما يرفع رأس الكويت عاليا في كل البطولات المحلية والدولية في الخليج وأوروبا، لافتا إلى أن بطولة المرشود مستمرة في السنوات المقبلة، وهي في الرزنامة السنوية للفروسية الكويتية ويشارك فيها أبطال من مختلف دول العالم بدعم الاتحاد الدولي للفروسية».