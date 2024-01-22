

انطلقت أمس البطولة الودية لكرة اليد للسيدات على الصالة الرئيسية للنادي، والتي تختتم 24 الجاري بمشاركة 3 أندية هي سلوى الرياضي وأربيل العراقي والبحرين البحريني، تحت رعاية رئيسة مجلس ادارة نادي سلوى الرياضي الشيخة نعيمة الأحمد.



ولعب أمس أربيل مع البحرين، على أن يلتقي غدا سلوى مع البحرين، وبعد الغد الختام بمواجهة سلوى مع أربيل.



من جانبها، أكدت راعية البطولة الشيخة نعيمة الأحمد، أن إقامة مثل هذه البطولات من شأنها تجهيز فرق اليد بالصورة المناسبة قبل بدء الموسم الجديد.



وبينت الأحمد ان ادارة نادي سلوى الصباح، تسعى دائما إلى تجهيز الفرق ووضع الخطط التي من شأنها جعل هذه الفرق قادرة على تقديم مستويات عالية في كافة الأنشطة الرياضية.