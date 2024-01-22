

يتطلع إنتر ميلان ونابولي للتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، عندما يلتقيان اليوم في المباراة النهائية للمسابقة، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية. ويستضيف ملعب «أول بارك» بالعاصمة السعودية الرياض، المباراة النهائية للبطولة، بعدما استضاف كذلك مباراتي الدور قبل النهائي، ومن قبلها منافسات بطولة كأس «السوبر» الإسباني والذي توج به ريال مدريد على حساب برشلونة بفوزه عليه 4-1 الأسبوع الماضي.



وتأهل نابولي لنهائي البطولة عقب تغلبه على فيورنتينا 3-0 في الدور قبل النهائي، فيما لحق به إنتر إلى النهائي بعد فوزه بنفس النتيجة على لاتسيو في مباراة المربع الذهبي الأخرى.



ويحتل نابولي المركز التاسع بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، وهو الذي حقق لقب الدوري الموسم الماضي، الأمر الذي أدى إلى حالة من عدم الرضا من جانب جماهيره.



ولم ينعم نابولي بفرحة الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، عقب رحيل مدربه لوتشيانو سباليتي بعد ذلك، وتعيين الفرنسي رودي غارسيا الذي لم يقدم الأداء المأمول مع الفريق لتتم إقالته ليخلفه المدرب السابق للفريق والتر ماتازاري في نوفمبر الماضي.



ولم تشهد نتائج الفريق تحسنا كبيرا على مستوى بطولة الدوري، منذ تولي ماتزاري المهمة، كما خرج الفريق من بطولة كأس إيطاليا، لكن المدرب الذي سبق له تولي مهمة الفريق بين عامي 2009 و2013، يرى أن بطولة «السوبر» ستكون فرصة لمصالحة الجماهير عن طريق تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بعد أن سبق له الفوز به في عامي 1990 و2014 وسيفتقد نابولي مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، المتواجد مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار، وهو الحال ذاته بالنسبة لفرانك أنغيسا لاعب الوسط المتواجد مع منتخب الكاميرون.



لكن مهمة نابولي ستكون صعبة للغاية أمام إنتر ميلان، متصدر ترتيب الدوري، الذي تأهل أيضا لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، ويبدو في حالة فنية جيدة تحت قيادة مديره الفني سيميوني إنزاجي.



ويتسلح إنتر ميلان بنجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بالإضافة إلى زميله الفرنسي في خط الهجوم ماركوس تورام، ولاعب الوسط التركي هاكان شالهان أوغلو ونيكولو باريلا والظهير الأيسر فيدريكو ديماركو والحارس السويسري يان سومر وغيرهم.