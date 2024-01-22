المنصور لجائزة الترفيه الفخرية والعبدالمحسن «أفضل مؤثرة»

كريم ونيللي الأفضل بالسينما.. وسعد ورهف ووليد درامياً

أصالة وعايض والشامي وطلال يحصدون الموسيقى



الرياض - عبدالحميد الخطيب



في ليلة أسطورية، ساحرة، بمعايير عالمية، أقيم أمس الأول على مسرح بكر الشدي في «بوليفارد سيتي» بالعاصمة السعودية الرياض، حفل توزيع «جوي أووردز- Joy Awards»، بنسخته الرابعة، والذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وشارك في تنظيمه «مجموعة MBC»، للاحتفاء بالمبدعين في مجالات السينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، والرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، ونخبة من النجوم العرب والعالميين، إلى جانب كوكبة من الشخصيات العامة وكبار المدعوين والضيوف.



السجادة الخزامية



قبل بداية الحفل مر النجوم على السجادة الخزامية أمام كاميرات وسائل الإعلام التي احتشدت لنقل وقائع هذا الحدث الأضخم في المنطقة، ومن بينهم نجوم الكويت والخليج: سعاد عبدالله، محمد المنصور، عبدالعزيز المسلم، حسن البلام، طارق العلي، داود حسين، حسين المنصور، هدى حسين، إلهام الفضالة، شهاب جوهر، خالد البريكي، زهرة عرفات، عبدالعزيز النصار، حسن السلمان، بيبي العبدالمحسن، محمد الرمضان، فهد البناي، عبدالرحمن السلمان، «فنان العرب» محمد عبده، عبدالله السدحان، عبدالمحسن النمر، هيفاء حسين، وغيرهم، بالإضافة إلى فنانين من الوطن العربي، مثل: مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، يسرا، ليلى علوي، جمال سليمان، أحمد عز، محمد هنيدي، إلهام شاهين، ميمي جمال، نانسى عجرم، أكرم حسني، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، آيتن عامر، مكسيم خليل، مي كساب، آسر ياسين، أمينة خليل، نادين نسيب نجيم، شيكو، هشام ماجد، أحمد السعدني، وآخرين، فيما حل كل من النجوم العالميين جون سينا، توني مازاراتي، سلمان خان، تايسون فيري، كلاوديو، أنتوني اندرسون، دوغ مان، وغيرهم، ضيوف شرف.



قلوب الجمهور



انطلق حفل «جوي أووردز 4»، بتقديم لوحة فنية مبهرة، ومن ثم تمت مراسم التكريم، عبر توزيع 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي صنعت علامة فارقة في عالم الترفيه واستحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2023، وجاءت الجوائز كما يلي:



«فئة السينما»



الفيلم المفضل: «سطار».



الممثل المفضل: كريم عبدالعزيز عن فيلم «بيت الروبي».



الممثلة المفضلة: نيللي كريم عن فيلم «فوي فوي فوي».



«فئة المسلسلات»



المسلسل المفضل: «كريستال».



الممثل المفضل: سعد عزيز عن «سكة سفر».



الممثلة المفضلة: رهف محمد عن مسلسل «بروحهم في البيت».



الوجه الصاعد المفضل: وليد قشران عن «استوديو 23».



«فئة الرياضة»



الرياضي المفضل: عبدالله الربيعة.



الرياضية المفضلة: أنس جابر.



«فئة المؤثرين»



المؤثر المفضل: أحمد القحطاني (شونق بونق).



المؤثرة المفضلة: بيبي العبدالمحسن.



«فئة الموسيقى»



الأغنية المفضلة: «يا ليل ويا لعين» للشامي.



الفنان المفضل: عايض.



الفنانة المفضلة: أصالة.



المطرب الجديد المفضل: طلال سام.



ظهور نجاة الصغيرة



من أكبر مفاجآت الحفل ظهور أيقونة الغناء العربي النجمة الكبيرة نجاة الصغيرة على خشبة المسرح، حيث قدمت جزءا من أغنيتها الشهيرة «عيون القلب»، وذلك بعد آخر ظهور فني لها منذ اعتزالها عام 2002، وقد استقبلها الحضور بتصفيق شديد وهم وقوف لعدة دقائق، وقام المستشار تركي آل الشيخ بتكريمها على مشوارها الفني الكبير.





جوائز تكريمية



تم خلال الحفل توزيع عدد من الجوائز التكريمية، وهي:



«جائزة صناع الترفيه الماسية» وحصل عليها مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب. وذهبت «جائزة صناع الترفيه الفخرية» الى كل من: الفنان القدير محمد المنصور، العازف العالمي لانغ لانغ، المايسترو المصري وليد فايد، الفنانة الهندية عليا بهات، صناع مسلسل «تحت الوصاية»، النجم الأميركي زاك سنايدر، النجم الأميركي مارتن لورانس، النجمة اللبنانية نجوى كرم، زكي حسنين رئيس مجلس إدارة شركة «بنش مارك».



وتم منح «جائزة زعيم الفن العربي» للنجم الكبير عادل إمام. أما «جائزة شخصية العام» فكانت من نصيب النجمة الأميركية ايفا لونغريا. بينما فاز بجائزة «الإنجاز مدى الحياة» النجوم: إسعاد يونس، انتوني هوبكينز، منى واصف، علي المدفع، كفين كوستنر، كويسي جونز، رابح صقر.



وشهد الحفل، الذي تم نقله على الهواء مباشرة عبر قنوات «MBC»، إضافة إلى منصة «شاهد»، تقديم فقرات ترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية لكبار النجوم، أبرزهم: عبدالمجيد عبدالله، أصالة، شيرين، جلوريا اينور، الذين تألقوا في أجواء خيالية ساحرة حازت إعجاب الحضور، وكان الختام اسطوريا مع النجم عمرو دياب الذي أشعل الأجواء بأجمل أغانيه.