

غادر مايك مانيان حارس مرمى فريق ميلان وزملاؤه الملعب خلال الشوط الأول من مباراة أودينيزي أمس الأول ضمن منافسات المرحلة الـ 21 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، كما خرج الدولي الفرنسي مانيان (28 عاما) من الملعب أثناء تقدم فريقه في النتيجة بهدف بعدما أبلغ الحكم أنه سمع إساءات عنصرية من الجماهير.



ولحق لاعبو ميلان بزميلهم قبل أن يعودوا مجددا إلى الملعب بعد توقف المباراة لمدة 7 دقائق.



وقد منح المهاجم البديل السويسري نواه أوكافور فريقه ميلان فوزا قاتلا على مضيفه أودينيزي 3-2، ليعزز ميلان موقعه في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس الثاني و6 عن إنتر المتصدر، اللذين يملكان مباراة أقل.



واستهل أسطورة روما السابق ومدربه الجديد دي روسي مغامرته بنجاح على رأس فريق العاصمة خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المقال، حيث نجح في حصد النقاط الـ 3 بعد فوز فريقه 2-1 على هيلاس فيرونا.



سجل روما هدفيه في الشوط الأول بفضل البلجيكي روميلو لوكاكو (19) ولورنتسو بيليغريني (25)، قبل أن يقلص فيرونا الفارق عبر مايكل فولورونشو (76) معوضا إهدار زميله البوسني ميلان ديوريتش ركلة جزاء قبل 10 دقائق، ليرفع روما رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.



وقال مدرب روما الجديد بعد الفوز: «إذا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني فسيكون الناس سعداء أكثر حتما مع نهاية المباراة، لكننا فزنا، حصدنا النقاط الـ 3 ويجب أن نحتفل بالانتصار، يجب أن نعيد ضخ الحماس في صفوف روما».