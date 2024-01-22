أعلنت إيران أنها رصدت ودمرت أكثر من 10 «خلايا إرهابية» عقب الهجمات المميتة التي شهدتها مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد مؤخرا.



ونقلت وكالة أنباء (فارس) شبه الرسمية عن نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية في إيران، ماجد مير أحمدي، قوله أن أجهزة الأمن والاستخبارات والقوات المسلحة الايرانية تبذل جهودا على مدار الساعة من أجل «مواجهة مؤامرات الأعداء»، مضيفا أن استراتيجية إيران في مواجهة المجموعات الإرهابية استراتيجية استباقية ضد مصدر التهديدات.



وفي 3 يناير الجاري، قتل وأصيب العديد من الأشخاص في تفجيرين مزدوجين وقعا بالقرب من قبر الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانية، حيث كان يتجمع آلاف الأشخاص لإحياء الذكرى الرابعة لمقتله في هجوم بطائرة أميركية بدون طيار في العراق.



وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية الجمعة الفائتة أن قواتها قتلت «إرهابيين اثنين»، وقبضت على عدة أشخاص آخرين، من بينهم قادة لعصابات تابعة لتنظيم داعش، على صلة بتفجيري كرمان.