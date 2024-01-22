يمكن للباحثين عن عمل أن يشهدوا سوق عمل أكثر حذرا وتنافسية في 2024، حيث يبطئ أصحاب العمل التوظيف ويقللون من زيادات الرواتب، لكن بعض الأدوار توفر آفاقا أكثر إشراقا من غيرها، ويعد كبير مسؤولي النمو ومحلل الاستدامة ومستشار الذكاء الاصطناعي من بين الأدوار الأكثر طلبا التي تقوم الشركات بالتوظيف فيها في الولايات المتحدة، وفقا لبحث جديد من «LinkedIn».



وأصدرت «LinkedIn» الأسبوع الماضي قائمة الوظائف السنوية التي تسلط الضوء على 25 مهنة الأسرع نموا على مدار السنوات الخمس الماضية، استنادا إلى المسميات الوظيفية التي شهدت أكبر نمو على موقعها على الإنترنت بين يناير 2019 ويوليو 2023.



ونظرا لأن تصنيف «LinkedIn» يعتمد على 5 سنوات من البيانات، فمن الواضح أن هذه هي الفرص التي أظهرت فيها الشركات «اهتماما والتزاما مستمرين»، وفقا لما ذكره أندرو سيمان، مدير تحرير أول للوظائف والتطوير الوظيفي في «LinkedIn News». وأضاف: «هذه مهن مستدامة، وهي ليست مجرد ومضات عابرة»، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».. وفيما يلي أهم 10 وظائف الأسرع نموا في عام 2024 ومقدار رواتبها، وفقا لبيانات «LinkedIn» و«ZipRecruiter»:



1 - كبير مسؤولي النمو



الوصف الوظيفي: يقوم كبار مسؤولي النمو بتطوير وتنفيذ استراتيجيات المنظمة لزيادة الإيرادات وتوسيع التواجد في السوق وضمان النمو المستدام، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 41.5 ألف دولار و269.5 ألف دولار.



2 - محلل البرامج الحكومية



الوصف الوظيفي: يقوم محللو البرامج الحكومية بتقييم فعالية وكفاءة برامج القطاع العام، عادة من خلال تحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، ومراقبة الميزانيات والمزيد، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 37 ألف دولار و131.5 ألف دولار.



3 - مدير سلامة صحة البيئة



الوصف الوظيفي: يضمن مديرو سلامة الصحة البيئية أن الشركات تعزز مكان عمل آمنا ومستداما للموظفين، وإدارة المخاطر وضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة والبيئة، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 32 ألف دولار و156 ألف دولار.



4 - مدير عمليات الإيرادات



الوصف الوظيفي: يساعد مديرو عمليات الإيرادات في الإشراف على ممارسات توليد إيرادات الشركات، والعمل بشكل وثيق مع فرق المبيعات والتسويق لتحسين نمو الأعمال وضمان الكفاءة العامة، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 34 ألف دولار و179.5 ألف دولار.



5 - محلل الاستدامة



الوصف الوظيفي: يقوم محللو الاستدامة بتقييم الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للمنظمة وتحديد فرص الكفاءة والاستخدام المسؤول للموارد والأثر الاجتماعي الإيجابي، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 42.5 الف دولار و138.5 ألف دولار.



6 - مزود الممارسة المتقدمة



الوصف الوظيفي: مقدمو الممارسات المتقدمة هم مقدمو خدمات طبية مرخصون، مثل مساعدي الأطباء أو الممرضين الممارسين، الذين يؤدون خدمات الرعاية الأولية للمرضى، بما في ذلك تقييم نتائج المختبر وتقديم التشخيص وإدارة خطط العلاج، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 39 ألف دولار و16.6 ألف دولار.



7 - نائب الرئيس للتنوع والشمول



الوصف الوظيفي: يعمل نواب الرئيس المعنيون بالتنوع والشمول على تنمية أماكن عمل شاملة من خلال تصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول داخل المنظمة، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 43.5 ألف دولار و277.5 الف دولار.



8 - مستشار الذكاء الاصطناعي



الوصف الوظيفي: يقدم مستشارو الذكاء الاصطناعي المشورة للمؤسسات بشأن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتهم التجارية وعروض منتجاتهم، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 60.5 ألف دولار و151 ألف دولار.



9 - مسؤول التوظيف



الوصف الوظيفي: يقوم القائمون على التوظيف بتوريد المرشحين المؤهلين وتقييمهم والمساعدة في توظيفهم للأدوار المفتوحة داخل المؤسسات، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 25 ألف دولار و93.5 ألف دولار.



10 - مهندس الذكاء الاصطناعي



الوصف الوظيفي: يقوم مهندسو الذكاء الاصطناعي بتطوير وتنفيذ وتدريب نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، باستخدام لغات البرمجة لإنشاء أنظمة ذكية يمكنها أداء المهام التي تتطلب تقليديا الذكاء البشري، ويبلغ نطاق الراتب لهذه الوظيفة 44 ألف دولار و173.5 ألف دولار.