أكدت الفنانة جومانا مراد أنها ترفض تقديم أدوار إغراء لمجرد الإغراء، مع ضرورة أن يكون العمل هادفا، وفي سياق درامي، وقالت: «أرفض خدش الحياء، والإغراء ممكن يبقى بنظرة».



وعن صعوبة مهنة التمثيل، أوضحت جومانا في تصريحات لبرنامج «كل يوم» على قناة «ONE»: «التمثيل مهنة ذات طبيعة خاصة، والجمال مهم بالنسبة لأي ممثلة، وبالطبع يساعد كثيرا، بحب اللهجات المختلفة، وأحب الخروج عن نفسي وأمام الكاميرا بتحول»، كاشفة عن عشقها الكبير لمصر، قائلة: «كان حلم من أحلامي إني أجي مصر، والموضوع كان صدفة، روحي مصرية ولو خرجت منها بكون مش قادرة، لا يمكنني الحياة خارج مصر».



يذكر أن الفنانة جومانا مراد تعاقدت مؤخرا على المشاركة في مسلسل «عتبات البهجة»، بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، حيث بدأت التحضيرات للمسلسل بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقد مع كل الأبطال، وهو سيناريو وحوار مدحت العدل، وعدد حلقاته 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.