

حقق أفضل 20 صندوق تحوط أداء في العالم ما قيمته 67 مليار دولار من العوائد للمستثمرين في عام 2023، أي ما يقرب من 3 أمثال ما حققته هذه الصناديق في عام 2022،وذلك بقيادة شركة TCI Fund Management، وفقا لبحث أجرته LCH Investments، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 65 مليار دولار في عام 2021.



وسجلت الصناديق العشرون بالمتوسط عائدات بنسبة 10.5% العام الماضي، وكانت شركة Bridgewater Associates، التي أسسها الملياردير راي داليو، وصندوق Caxton الشركتان الوحيدتان من بين الشركات العشرين التي تكبدت خسائر.



وحققت صناديق التحوط الأكثر نجاحا في العالم أكبر أرباحها على الإطلاق في العام الماضي، حيث أتت الرهانات القوية في أسواق الأسهم بثمارها عندما ارتفعت الأسعار في 2023.



وعزز هذا الأداء هيمنتها على بقية الصناعة صناديق التحوط العشرين التي حققت أفضل أداء منذ إنشائها، تدير 19% من الأصول، لكنها حققت نحو ثلث الأرباح السنوية في العام الماضي، بالقيمة الدولارية.



قائمة LCH تحسب المديرين في صناعة صناديق التحوط البالغة قيمتها 4 تريليونات دولار الأكثر نجاحا بناء على الأرباح الدولارية التراكمية التي حققوها للمستثمرين، صافية من الرسوم، منذ إطلاقها. وتقوم LCH بتتبع أفضل 20 صندوق تحوط منذ عام 2012.



ومن بين البارزين في العام الماضي TCI، للسير كريستوفر هوهن، و«سيتادل»، التابعة لكين غريفين، و«فايكنغ» لأندرياس هالفورسن.



وقال براد أميي، مدير ورئيس قسم الأبحاث في شركة LCH Investments، إن الأداء القوي لسوق الأوراق المالية كان عاملا مساهما في بعض أكبر الصناديق، وفقا لما ذكره لصحيفة «فايننشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».



وأضاف «لقد كانت الأسهم في اتجاه رائع»، واستمر الأداء حتى هذا العام: حيث وصل مؤشر S&P 500 للأسهم الرائدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة، مدفوعا بالمكاسب القوية لأكبر شركات التكنولوجيا.



وحققت شركة «تي سي آي» 12.9 مليار دولار للمستثمرين وأنهت العام الماضي بارتفاع بنسبة 33%، متقدمة على ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24%. وشملت أكبر مقتنياتها ألفابيت والسكك الحديدية الوطنية الكندية وفيزا وجنرال إلكتريك ووكالة موديز للتصنيف الائتماني في نهاية سبتمبر، وفقا لإيداع تنظيمي.



وحققت Citadel أرباحا بقيمة 8.1 مليارات دولار العام الماضي بعد أن حققت أرباحا قياسية بلغت 16 مليار دولار في عام 2022. وأدائها منذ إنشائها يجعلها صندوق التحوط الأكثر نجاحا في التاريخ.



وحققت شركة «فايكنغ» التابعة لـ «هالفورسن» 6 مليارات دولار العام الماضي.



وعاد صندوق التحوط التابع للملياردير الأميركي بيل أكمان «بيرشينغ سكوير» مرة أخرى إلى قائمة أفضل 20 صندوق تحوط بعد خروجه من التصنيف في عام 2015. وارتفع بنسبة 27% في عام 2023، محققا 3.5 مليارات دولار.



وبحسب «فايننشال تايمز»، فقد استفادت شركة TCI، وPershing Square بشكل خاص من خلال إجراء رهانات مركزة بشكل ضيق على أن أسهم معينة سترتفع.



كما حققت بعض الشركات متعددة الاستراتيجيات، التي تتداول مجموعة من الاستراتيجيات أداء جيدا، بما في ذلك شركة Citadel.



واحتلت شركة ميلينيوم ودي شو، وهي شركتان متعددتا الاستراتيجيات، المركز الثاني في التصنيف على الإطلاق، حيث حققتا 5.7 مليارات دولار و4.2 مليارات دولار في العام الماضي على التوالي.



قال ريك سوفر، الرئيس التنفيذي لشركة إدموند دي روتشيلد كابيتال ورئيس شركة إل سي إتش للاستثمارات، «إن الاستمرار في تحقيق الأرباح للشركات الكبيرة متعددة الاستراتيجيات على مدى السنوات القليلة الماضية كان اتجاها ملحوظا».



Bridgewater التي فقدت في عام 2022 مكانها في قمة التصنيف على الإطلاق لصالح Citadel، تراجعت مركزين آخرين إلى المركز الرابع، وخسرت 2.6 مليار دولار. وفي العام الماضي، حددت سقفا للاستثمارات في وحدتها الرائدة وخفضت حوالي 8% من قوتها العاملة في عملية تغيير بعد أن تخلى مؤسسها راي داليو عن السيطرة على الشركة.



وجد البحث أن أكبر 20 مديرا حققوا أرباحا بقيمة 755.4 مليار دولار منذ تأسيسهم أكثر من 655.5 مليار دولار من الأصول التي يديرونها حاليا. تشير الأرقام إلى أن كبار المديرين يعطون الأولوية للتوزيع الدقيق لرأس مال المستثمرين، بدلا من جعل الصندوق أكبر حجم ممكن.