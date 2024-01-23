

أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط للصين خلال العام الماضي بحصة 19%، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها روسيا على هذا اللقب منذ عام 2018.



وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين ارتفع حجم الخام الروسي الذي تم شحنه للصين 24% في عام 2023 ليسجل 107.02 ملايين طن متري.



بينما شحنت السعودية 85.96 مليون طن متري من النفط الخام للصين في العام الماضي، بانخفاض 2% تقريبا عن عام 2022.



وأظهرت البيانات ان الكويت جاءت في المركز التاسع ضمن أكبر البلدان الموردة للنفط الخام للصين في 2023، وذلك بإجمالي شحنات بلغت 24.53 مليون طن متري في 2023، وذلك بانخفاض بلغ 26.29%.



وبصورة إجمالية، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام لعام 2023 إلى مستوى قياسي 563.99 مليون طن متري أو ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا، وذلك مع تعزيز الصين - أكبر مشتر للخام في العالم - مشترياتها من النفط الروسي بأسعار منافسة، مستفيدة من بحث موسكو عن مشترين في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها عقب غزو أوكرانيا.



ومع تسارع الطلب من شركات تكرير النفط الصينية والهندية على النفط، ارتفع سعر خام إسبو الروسي خلال عام 2023، متجاوزا الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارا الذي حددته مجموعة السبع والذي فرضته في ديسمبر 2022، إذ بلغت قيمة واردات الصين من النفط الروسي 60.6 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل متوسط سعر 77 دولارا للبرميل تقريبا، وفقا لحسابات أجرتها «بلومبيرغ» على البيانات الرسمية.



ورغم التوترات الجيوسياسة، ارتفعت شحنات الولايات المتحدة إلى الصين بنسبة 81.1% في ظل زيادة إنتاج الخام الأميركي.



وتراجعت فواتير الطاقة الصينية بدعم من انخفاض أسعار النفط الروسي، فعلى الرغم من زيادة حجم الواردات الإجمالية للصين، فإن إجمالي إنفاقها على مشتريات النفط الخام انخفض فعليا بنسبة 7.7% في 2023 إلى 337.5 مليار دولار مقارنة مع عام 2022.