وصل الى البلاد مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة رسمية إلى البلاد.



وكان في استقباله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.















