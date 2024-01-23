twitter facebook whatsapp viber telegram email وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي تركي بن محمد يصل إلى البلاد الثلاثاء 2024/1/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 5307 A+ A- استمع الشيخ محمد العبدالله مرحبا بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهدصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد لدى وصوله إلى البلاد وفي استقباله الشيخ محمد العبدالله وصل الى البلاد مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة رسمية إلى البلاد.وكان في استقباله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.