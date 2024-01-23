سلمى الحجاج: الشراكة تُسلط الضوء على أهمية الاستثمار في قادة بنك الخليج وتعزيز مهاراتهم



أعلن بنك الخليج عن شراكته المبتكرة والأولى من نوعها مع «Coach Hub» المنصة العالمية في برامج الإرشاد لتنمية المهارات القيادية مع التركيز الخاص على الإدارة العليا، الأمر الذي يعكس ريادة البنك في القطاع المصرفي والتزامه بتطوير القيادات وتعزيز مهاراتهم في بيئة متسارعة التغييرات من خلال سلسلة جلسات فردية تفاعلية قابلة للقياس لتوجيههم مهنيا وذاتيا.



وتمتلك منصة Coach Hub أكثر من 3500 مرشد معتمد، وتقدم برامجها الإرشادية بنحو 60 لغة مختلفة، وتوفر للمتدربين فرص إرشادية رفيعة المستوى لتنمية مهاراتهم القيادية. وذلك على عكس برامج التدريب على القيادة العامة، بحيث يمكن للمرشدين تصميم توجيهاتهم وفقا للاحتياجات والأهداف المحددة لمتدربيهم من خلال فهم نقاط القوة والضعف لكل متدرب، ويمكن للموجهين كذلك تقديم المشورة والدعم المستهدف، الذي يتناول بشكل مباشر مجالات التحسين الخاصة بهم.



وبهذه المناسبة، أعربت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج عن سعادتها بالتعاون مع منصة Coach Hub، والاستفادة من قدراتها الكبيرة والشبكة الواسعة من مرشديها المعتمدين في تعزيز مهارات قادة بنك الخليج.



وقالت: نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز أداء فريق القيادة وتعزيز فعالية الإدارة. نتطلع إلى تحقيق نجاحات جديدة وتحسين استدامة أعمالنا من خلال هذه الفرصة الفريدة في عالم التنمية الشخصية والمهنية.



وأضافت الحجاج: موظفونا أساس نجاحنا وسر تميزنا في القطاع المصرفي، ونعمل بشكل مستمر على تمكينهم من التفوق والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية. ونحرص على تطوير قادة بنك الخليج وإبقائهم على اطلاع دائم بأحدث التطورات التكنولوجية، باعتبارهم المحور الأساسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، وذلك من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية محليا وعالميا.