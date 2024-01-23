

احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة الثامنة من المتدربين المشاركين في برنامج HighFliers لقادة المستقبل، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال IE Business School.



حضر حفل ختام النسخة الثامنة من البرنامج الإدارة التنفيذية للبنك، وممثلون من كلية إدارة الأعمال في مدريد.



واستمرت هذه النسخة من البرنامج على مدار 6 أشهر، وشهدت تخريج 21 موظفا من إدارات مختلفة بالبنك بما في ذلك شركة الوطني للاستثمار، والفروع الخارجية (الوطني لإدارة الثروات بالمملكة العربية السعودية، ولندن وشنغهاي وباريس والبحرين).



وتناولت العديد من المواضيع المهمة، مثل تعلم المهارات الأساسية للقيادة، والاتجاهات الجديدة في التسويق، ومهارات التفاوض، وبناء ثقافة التميز، وإدارة التغيير والابتكار، وقياس وإدارة الأداء إلى جانب علم الإدارة والاتصال الفعّال وابتكار أساليب جديدة وغير تقليدية في التفكير والجمع بين المهارات التقنية ومهارات القيادة وصولاً إلى التفكير القيادي الاستراتيجي.



واستعرضت الفرق المشاركة مشاريعها لأحدث الحلول والابتكارات المصرفية، وتم اختيار 3 فائزين ضمن فئة الأعلى أداءً، كما تم اختيار الفريق الفائز من قبل لجنة التحكيم التي تتشكل من الإدارة التنفيذية وممثلي كلية إدارة الأعمال IE Business School، وسيتم تطبيق المشروع الفائز بعد اجتياز المعايير والشروط التي يضعها البنك.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نجلاء الصقر: «يعتبر برنامج NBK High Fliers الخاص بتطوير القيادات المصرفية الشابة، جزءًا من جهود البنك المستمرة في تنمية رأس المال البشري وتطوير المواهب، كما أنه يعكس رؤية البنك بوضع التنمية المستدامة للكوادر البشرية في مقدمة أولوياته، لاسيما القيادات الشابة التي يعتبرها البنك من العوامل الجوهرية لتحقيق تطلعاته على المدى البعيد».



وأضافت أن الوطني يولي أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه ويسخر كافة الإمكانيات للمساهمة في تطورهم المهني وذلك عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية حول العالم وذلك من أجل مواكبة أبرز التغييرات التي تشهدها الصناعة المصرفية.



ويتمتع بنك الكويت الوطني بثقافة بيئة عمل فريدة ويسخر كل الإمكانات للمساهمة في تطوير موظفيه ويسعى دائما لتحفيز طاقاتهم الإبداعية، وهو ما ينعكس إيجابيا على أدائهم، ويضع البنك في مكانة رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.



جدير بالذكر أن كلية إدارة الأعمال IE Business School التي تأسست في عام 1973 تعد واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم حيث تحل بشكل دائم في مقدمة التصنيف العالمي المعترف به من قبل المجلات والصحف العالمية، فوربس وذي إيكونوميست وفايننشال تايمز وبلومبيرغ.