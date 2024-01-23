

قاد الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس إلى انتزاع صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بتسجيله ثنائية في الفوز على مضيفه ليتشي 3-0 في المرحلة الحادية والعشرين، في ظل انشغال إنتر بالكأس السوبر.



وسجل فلاهوفيتش ثنائيته في الدقيقتين 59 و68، وأضاف البرازيلي بريمر الثالث (85).



ورفع فريق «السيدة العجوز» رصيده إلى 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر.



في المقابل، تلقى ليتشي خسارته الرابعة في خمس مباريات متتالية (تعادل في واحدة) فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.



وحقق يوفنتوس فوزه السابع تواليا في جميع المسابقات، فضيق الخناق مجددا على إنتر المثقل بالمباريات على جبهتي السوبر ودوري أبطال أوروبا، حيث تأهل إلى ثمن النهائي.



وهذه المباراة الثانية تواليا التي يسجل فيها فلاهوفيتش هدفين بعد مواجهة ساسوولو (3-0) في المرحلة الماضية، فتخطى الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان (10) وارتقى إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين (11) بفارق 7 أهداف عن مهاجم إنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المتصدر.



كأس فرنسا



جرد تولوز من لقبه بطلا لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بخسارته المدوية أمام مضيفه روان من الهواة 11-12 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقت الأصلي الأحد في دور الـ 32.



ووقع تولوز الذي يكافح من أجل البقاء في الدوري باحتلاله المركز الرابع عشر بـ 17 نقطة بعد 18 مرحلة، بفارق نقطتين فقط عن المركز السادس عشر المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، في فخ روان الذي حقق فوزا تاريخيا.



وتأهل ليل أيضا بفوزه على راسينغ كولومبس (هواة) 1-0، كما تغلب ستراسبورغ على كليرمون فيران 3-1، فضرب الاول موعدا مع ليون، والثاني مع لوهافر الفائز على شاتورو (هواة) 1-0.



وفاز سوشو على ضيفه رينس 5-4 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 2-2)، وسان برييست (هواة) على رومارانتين (هواة).