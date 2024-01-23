47 % نسبة المباني العامة في «المطلاع» وتخطيط 4400 قسيمة في تيماء والصليبية منتصف العام

31 مبنى عاماً في جنوب عبدالله المبارك يتوقع الانتهاء من تنفيذها 2025



عاطف رمضان



قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي إن النظرة المستقبلية للمؤسسة تستهدف إشراك القطاع الخاص «بقوة» في تنفيذ مشاريع المدن السكنية عبر تطبيق قانون 118 لسنة 2023 ليتم استقطاب الشركات العالمية لتنفيذ وحدات سكنية.



وأضاف العنزي في تصريح صحافي أنه من المهم تعاون السلطتين في تشريع القوانين التي تساعد على ديمومة القروض السكنية وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع.



وعن المشاريع المستقبلية التي تنفذها المؤسسة، قال العنزي: نقوم بتخطيط منطقتين هما تيماء والصليبية وان 4400 قسيمة متوقع الانتهاء من تخطيطها منتصف العام الحالي، عبارة عن مشاريع منخفضة التكاليف.



من جهة اخرى، أفاد العنزي بأن «السكنية» تعتزم طرح 3 مناقصات خلال الشهور المقبلة لتنفيذ البنى التحتية لقسائم جنوب مدينة سعد العبدالله، مشيرا الى أن كل مناقصة تختص بالبنى التحتية لعدد من 7000 الى 8000 قسيمة وأنه تم توزيع أكثر من 12 ألف قسيمة والمتبقي أكثر من 11 ألف قسيمة وان التخصيص مفتوح الى منتصف 2007.



وأضاف العنزي انه حاليا يتم تنفيذ عقد البنى التحتية للطرق الرئيسية وخزانات الامطار الذي تنفذه شركة صينية بقيمة 345 مليون دينار، وهو العقد الأكبر في مشاريع البنى التحتية من حيث القيمة المالية، والبنى التحتية ستخدم 24508 قسائم، والطرق بطول أكثر من 100 كيلو وان مساحة المشروع 64 كيلومترا مربعا ويحوي 29 جسرا للسيارات و8 جسور مشاة ومدة المشروع 4 سنوات وسيتم الانتهاء منه نهاية 2027.



وعن مشروع المطلاع السكني، أفاد العنزي بأنه يحوي 28 ألفا و 288 وحدة سكنية تم توزيعها بالكامل ولم يتبق منها سوى 1000 قسيمة لم يتم استلام اذن البناء الخاصة بها، مبينا انه تم الانتهاء من البنى التحتية للطرق الرئيسية، وان نسبة البناء للمباني العامة وصلت 47% تقريبا.



وأشار الى ان «المطلاع» تحوي اكثر من 500 مبنى عاما قامت «السكنية» بتنفيذ 5 مشاريع منها بعدد 118 مبنى، مشيرا الى انه يتوقع ان يسكن هذه المدينة 380 ألف مواطن وتم توصيل التيار الكهربائي قبل الموعد المحدد بـ 6 اشهر وان 13924 قسيمة بإمكانها توصيل التيار الكهربائي.



وعن جنوب عبدالله المبارك، افاد العنزي بأن 3260 قسيمة تم تسليمها بالكامل فيما عدا 30 قسيمة متاح لها ايصال التيار الكهربائي، وان عددا كبيرا من المواطنين سكن في المدينة، وانه جار انشاء 31 مبنى عاما يتوقع الانتهاء من تنفيذها 2025 وانه سيتم استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الطرق.



وقال: في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية 20380 قسيمة متقدم العمل فيها بنسبة 5% وتم البدء بتنفيذ العقد الأول الخاص بشبكات البنية التحتية وتم طرح مناقصتين للبنى التحتية للقسائم وسيتم طرح المناقصات الاخرى، ويتوقع خلال العام 2026 أن يتم اصدار اوامر البناء لها.