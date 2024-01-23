

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أنه قد عمل على تقييم ما يزيد على 14 ألف عقار خلال العام 2023، حيث يعد قسم التقييم العقاري في البنك، بخبرته الممتدة منذ 1973، مرجعا رئيسيا للعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية المحلية، وشركات الاستثمار العقاري والأفراد، وذلك للمصداقية التي يتمتع بها وتفاعله المستمر مع السوق، وسرية التعامل وموثوقيته بين العملاء.



وفي هذا الصدد، قال مدير أول التقييم العقاري في KIB، م.علي الشخص: إن الإدارة العقارية - قسم التقييم العقاري يزود الجهات التي تطلب التقييم بتقرير مفصل عن العقار عبر منصة البنك العقارية الرقمية الجديدة كليا KIB Aqari، مواكبا لأحدث الابتكارات الرقمية وخطة التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، وذلك من أجل توفير جميع احتياجات العملاء بأسلوب أكثر شمولا وكفاءة وأمانا.



وأضاف: التقرير الذي يقدمه KIB يتضمن كل المتطلبات والمعلومات الأساسية حسب قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتقرير التقييم العقاري من وصف للعقار، وحالته، ومحتوياته، ونسب الإشغال فيه، وتقدير القيمة الإيجارية للوحدات بعد دراسة المساحات، والخدمات المتوافرة ضمن العقار والمنطقة، إضافة إلى ملاحظات القسم الفنية، والقيمة التقديرية للعقار بالاعتماد على أساليب التقييم العلمية والمعمول بها دوليا، وكذلك إرفاق صورة للعقار وخريطة دقيقة لموقعه.



وأوضح، أيضا، أن قسم التقييم العقاري يقوم بمعاينة المشاريع العقارية قيد التنفيذ، وإعداد التقارير الخاصة بنسب الإنجاز فيها، والإشارة إلى أي ملاحظات، وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع العقارية، مبينا أن القسم مدعوم بفريق عمل متمرس وذي خبرات علمية وعملية كبيرة من مهندسين ومساعدي مهندسين متخصصين في العقار، تم تدريبهم بمهنية عالية، وتلقوا دورات متخصصة، محليا وخارجيا، ليصبحوا من أفضل الكفاءات في هذا المجال.



كما ذكر أن قسم التقييم العقاري يقوم بدراسة وتقييم العقار من خلال تطبيق الأساليب العلمية وهي التكلفة، ورسملة الدخل، ومقارنة المبيعات، حيث يقوم بدراسة قيم العقار التي تم التوصل إليها بالطرق الثلاث المطبقة سلفا، والتركيز أكثر على القيمة الأكثر ترجيحا حسب نوع العقار للوصول إلى القيمة النهائية العادلة للعقار في السوق بشكل متوازن وفق العرض والطلب وخلال فترة عرض مناسبة، إضافة إلى استخدام أساليب أخرى للعقارات ذات الطابع الخاص.