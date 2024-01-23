

عقد اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبية - مركز دراسات الاستثمار، برنامجا تدريبيا حول أساسيات عملية تحليل المخاطر الائتمانية، وذلك خلال الفترة 21-22 يناير الجاري في مقر الاتحاد، حيث قدم البرنامج المحاضر علاء غانم، الخبير المالي والاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business.



وفي هذا السياق، قالت أمين عام اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش، إن البرنامج التدريبي أتى استمرارا لجهود الاتحاد ومساعيه لدعم الكوادر البشرية من العاملين في القطاع المالي وشركات الاستثمار، انطلاقا من إيمان الاتحاد بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



وبينت درويش أن البرنامج التدريبي هدف إلى إعطاء فكرة شاملة عن تحليل مخاطر الائتمان والتصنيف الائتماني، وتعزيز قدرة المشاركين على تحليل العوامل المختلفة التي تؤثر على الاستثمار في أسواق رأس المال مثل الأسهم والسندات والصناديق، وحتى منح القروض للآخرين.



كما أضافت أن البرنامج التدريبي ركز على تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات الحديثة لمواكبة التغيرات والمستجدات، وكيفية استخدامها في فهم جيد للمخاطر التي قد يواجهها المستثمر أو المقترض، ومن هذه المهارات: تحليل الائتمان والتحليل المالي والتفكير النقدي وتقييم المخاطر، ومهارة البحث.



وفي ختام تصريحها، أشارت درويش إلى أن مركز دراسات الاستثمار قد قام بإعداد خطة تدريبية شاملة للعام 2024، حيث أولى اهتماما خاصا بتضمين مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة بأعمال الشركات، وعبرت عن تطلعها لأن تلعب هذه الخطة دورا فعالا في دعم القطاع المالي والاستثماري، وتعزيز عملية تطوير سوق المال الكويتي.



بدوره، شدد غانم على أهمية إدارة المخاطر خلال العملية الائتمانية، إذ لا يمكن لأي قرض أو استثمار أن يحقق الهدف المرجو منه من دون تحديد المخاطر ودراستها وتقييم أثرها على الأداء المالي المستقبلي، وتنطوي عملية تقييم المخاطر الائتمانية على تحليل الجدارة للمقترض، وتحليل خلفيته المالية، والتنبؤ بقدرته على سداد الأموال المقترضة في الوقت المحدد.



ويلعب هذا التحليل دورا أساسيا في تخفيف المخاطر المالية والحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي وضمان النمو المستدام للاقتصاد، وقد تم تصميم وتقديم هذا التدريب بعناية ليغطي المفاهيم الأساسية بشكل واضح ومتقن ومتضمنا دراسات وأمثلة لمحاكاة الواقع.