

شاركت الكويت أمس، في الاجتماع التاسع لوكلاء وزارات المالية العرب الذي ينعقد خلال الفترة من 22 حتى 23 يناير الجاري في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة المالية، خلود المطوع بالإنابة عن وكيل وزارة المالية، أسيل السعد المنيفي، وبمشاركة كل من وكلاء وزارات المالية للدول العربية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي.



وفي كلمة لها خلال الاجتماع، أكدت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية من خلال عرض مرئي تم تقديمه بشأن تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي بالكويت على الدور المهم في تنظيم شبكات الأمن الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وطرح تصور ومقترح فعال لبناء شبكة أمن اجتماعي متكاملة.