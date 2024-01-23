

عبدالحميد الخطيب



قام «سفير الأغنية الخليجية» النجم القدير عبدالله الرويشد، ومعه الشاعر القدير ساهر، بزيارة إلى الشاعر الكبير عبداللطيف البناي، للاطمئنان على صحته، وتمنيا له دوام العافية وطول العمر. وانتهز ساهر الفرصة لكي يطمئن محبي البناي ونشر صورة تجمعهم معا في منزل الأخير وبدا فيها «بوناصر» بصحة جيدة، وقال: «زيارة خاصة جدا للشاعر القدير عبداللطيف البناي قمنا بها أنا وصديق العمر عبدالله الرويشد»، وتوالت ردود الأفعال من الجمهور والذين دعوا الله أن يحفظهم ويبعد عنهم كل مكروه، وأن يمن بالشفاء العاجل على البناي، وأكدوا أن هذا اللقاء هو لقاء «العباقرة الثلاثة».



وكان الرويشد قد كشف خلال الفترة الماضية عن تعاون جديد سيجمعه بالبناي في الـ«ميني ألبوم» الذي يجهز له، وقال: «إن شاء الله سأقدم لكم شيئا مختلفا مع إخواني ناصر الصالح ومشعل العروج وخالد الشيخ، الميني ألبوم سيكون فيه عمل من ألحاني، لحن حلو لأغنية كلمات الشاعر عبداللطيف البناي، وأتمنى أن يعجبكم».



من جانب آخر، انتهت رحلة «أبو خالد» منذ أيام مع برنامج «إكس فاكتور» والتي امتدت لـ 11 حلقة تلفزيونية عبر شاشة «دبي»، وشهدت إطلاق العديد من الأصوات الشابة، وذلك بتتويج الموهبة المصرية المتميزة حنين الشاطر (من فريق راغب علامة) بلقب البرنامج الغنائي، بعد تفوقها خلال الجولة الأخيرة على الإماراتي حمدان محمد والمغربية شيماء عمران، حيث تسلمت جائزتها بحضور لجنة التحكيم التي ضمت كلا من عبدالله الرويشد، أنغام، راغب علامة، وسط أجواء مليئة بالحماس.