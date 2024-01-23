

مفرح الشمري



«شكرا للكويت وأهلها على حضورهم في المطار، وسؤالهم عني وأنا في رحلتي العلاجية هون علي غربتي الطويلة عن وطني الحبيب»، بهذه الكلمات عبر الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع عن فرحته بعودته لوطنه سالما معافى من رحلة علاجه الطويلة في احد مستشفيات المملكة المتحدة والتي انطلقت منذ شهر يونيو 2021 وتكللت بفضل الله بالشفاء التام.



كان في استقبال «بومنقذ» بمطار الكويت (t4) الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، ممثلا عن وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، بالإضافة الى عدد من اعضاء الفرق المسرحية الاهلية والخاصة وأسرته وأقاربه وأصدقائه وزملائه من الفنانين الذين تمنوا له الصحة والعافية، وان يمد الله في عمره لاستكمال مسيرته في الحركة المسرحية التي يعتبر احد قاماتها الكبيرة وروادها لإسهاماته الكبيرة بها.



ووجه الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع الشكر لوزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري الذي اناب عنه بالحضور في المطار الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، منوها بأن هذا الاهتمام ليس غريبا على الوزير ولا على اهل الكويت الذين أشكرهم جميعا وتجدهم دائما يدا واحدة في السراء والضراء.



وعن حالته الصحية، قال: أحمد الله كثيرا على نعمة الشفاء من المرض، وهذا بفضله ومن ثم بفضل دعوات اهل الكويت والأصدقاء والزملاء، وأنا اشكرهم جميعا على كل هذه المشاعر تجاهي، واتمنى لهم الصحة والعافية وان يبعد عنهم كل مكروه.