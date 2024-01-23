أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رفضه أي اعتداء على أرض العراق أو المساس بسيادته، لافتا إلى قرار الحكومة في إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي.



وقال بيان لرئاسة الوزراء إن السوداني استقبل امس وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين والوفد المرافق لها، مبينا أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، كما جرى التطرق إلى الملفات المشتركة التي سيتم بحثها خلال زيارة السوداني إلى هولندا، بناء على الدعوة الرسمية المقدمة من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.



وشدد السوداني، بحسب البيان، على رفضه أي اعتداء على أرض العراق أو المساس بسيادته، مجددا التزام الحكومة بتوفير الحماية للبعثات الديبلوماسية وللمستشارين العاملين في العراق، مشيرا إلى قرار الحكومة في إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي والانتقال إلى مستوى آخر من العلاقات الثنائية والتعاون مع دول التحالف.