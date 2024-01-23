

القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة، بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي، مشيدا بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كل المجالات، والذي يعكس العلاقة القوية بين البلدين.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس مع رئيس مجلس إدارة مجموعة «كوبيلوزوس» اليونانية للبنية التحتية ديميتريس كوبيلوزوس، بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، وعدد من كبار مسؤولي الشركة.



ووجه الرئيس السيسي باستمرار وتسريع جهود التعاون بين مصر ومجموعة «كوبيلوزوس» اليونانية للبنية التحتية، للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن، وتيسير كل الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على تطورات مشروع «جريجي - GREGY» للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصة مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية، وكذلك الدراسة الخاصة بتحديد مسار كيبلات الربط البحرية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع أيضا على خطط المجموعة لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر. وفي هذا الصدد، استمع الرئيس السيسي إلى عرض لجهود تعزيز العمل المشترك بين مصر والمجموعة لتنفيذ مشروع إنتاج 9.5 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، ما سيمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصري، ويسهم في تعزيز جهود الانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا.