

يعقوب العوضي



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد تحديا جديدا عندما يلتقي المنتخب القطري في الـ 4.00 عصر اليوم ضمن منافسات المربع الذهبي للبطولة الآسيوية الـ 21 المقامة في البحرين (تصفيات كأس العالم 2025 كرواتيا والدنمارك والنرويج).



وقد تأهل الأزرق بعد صعوده وصيفا برصيد 4 نقاط عن المجموعة الحديدية الثانية في الدور الرئيسي إثر تعادلين مع البحرين 28 -28 وكوريا الجنوبية 27-27 وفوز على المنتخب العراقي 32-20.



وكانت البحرين قد تصدرت المجموعة الثانية عقب فوزها على كوريا الجنوبية 33-29 لتواجه أيضا في نصف النهائي اليابان التي خطفت المركز الثاني بتعادل قاتل مع قطر في الثانية الأخيرة 28-28. وتأهلت المنتخبات الأربعة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من 14 يناير حتى 2 فبراير 2025.



ويعتمد حجازي على كوكبة من النجوم لتحقيق هدف الوصول إلى المباراة النهائية ومنهم: مهدي عبدالحليم، عبدالعزيز الظفيري، عبدالله الخميس، صالح الموسوي، أحمد القطان، حيدر دشتي، محمد العريان، يوسف ضايف، محمد الصانع، مشاري صيوان، حسين كرم، سعد الحيدري، محمد علي، عبدالعزيز الشمري، فواز الشمري، عبدالعزيز سالمين، فواز عبدالهادي.



ويفتقد جهود كل من حارس المرمى حسن صفر ومحمد الهندال، وسيف العدواني بداعي الإصابة، ويخضع الهندال لمزيد من الفحوصات للوقوف على حالته وخطة العلاج بالتعاون مع الجهاز الطبي بقيادة أخصائي العلاج الطبيعي محمد مهدي.



ويضع الأزرق في حسبانه إمكانيات المنافس القطري أحد أبرز المرشحين للقب البطولة.



وقد نجح الجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي وعبر الدورين التمهيدي والرئيسي وتأهل إلى نهائيات كأس العالم، ومباراة اليوم تحمل أهمية كبيرة، وهي مواجهة لإثبات الذات وفرصة للعودة بنتيجة إيجابية من المنافس الشرس.



وفي هذا الإطار، قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مشعل القبندي: إن منتخبنا يملك الروح القتالية العالية ولدينا الثقة فيه وبإمكانيات اللاعبين، ونحتاج للدعم الجماهيري والإعلامي والالتفاف حول الأزرق في أهم مرحلة من مراحل المنافسات الدولية.



ووافقه الرأي عضو مجلس الإدارة مبارك الديحاني الذي أكد أن المنتخب أثلج القلوب وأعاد البسمة للشارع الرياضي الكويتي، واليوم لديه الفرصة للوصول إلى النهائي رغم صعوبة المنافس، لكن الأزرق «قول وفعل».



وأشاد طلال العتيبي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد بالإنجاز، وقال: «صحيح اننا حققنا التأهل والهدف من مرحلة الإعداد الماضية، لكننا نطمع أن نكون ضمن المتوجين وعلى منصة الفائزين بالبطولة رغم الظروف والإصابات.



وقال أمين السر المساعد بالاتحاد عبدالله الذياب إن لاعبي المنتخب مستعدون للمباريات المقبلة و«طموحنا لن يتوقف وهدفنا اللقب»، مشيدا بالأداء القوي الذي ظهر به لاعبو الأزرق الذي أثبت أنه واحد من الفرق الأربعة الكبار في آسيا.. ولن تمنعنا الإصابات التي عانى منها المنتخب من تحقيق الهدف المنشود وتقديم أفضل صورة لكرة اليد الكويتية.



إلى ذلك، رصد اتحاد كرة اليد مكافأة مالية قدرها ١٠٠٠ دينار لكل لاعب بالإضافة الى الجهازين الفني والإداري بعد التأهل إلى كأس العالم.