

الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن وزير الرياضة والشباب القطري الشيخ حمد بـن خليفــة بـن أحمـد آل ثاني عن عودة إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات مجددا بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والعربي وغيرهما من الجهات، مضيفا أنها لن تكون العام الحالي 2024، وأنها ستكون أفضل من النسخة الماضية في قطر ٢٠٢١، وسيتم الإعلان لاحقا عن آلية البطولة وتاريخ إقامتها، والكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بالمدة الزمنية بين البطولة والأخرى.



وأوضح في مؤتمر صحافي، أن قطر تأمل استضافة الأولمبياد، وخبراتنا ومنشآتنا الرياضية تساعد على تحقيق الحلم، مشيرا إلى أن الجميع يعرف أن قطر تقدمت لأكثر من مرة لاستضافة الأولمبياد وهي تسعى لذلك الآن.



وأضاف الشيخ حمد بن خليفة، الذي يرأس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، أنه حتى الآن تم بيع أكثر من مليون ومائتي ألف تذكرة في البطولة الآسيوية، مؤكدا أن جميع تذاكر مباريات منتخب قطر ومنتخب فلسطين تم بيعها بالكامل.



وقال إن كأس آسيا ستحمل مفاجآت سارة خلال الأيام المقبلة مقدما شكره للعاملين في اللجنة المنظمة، حيث أكد أن كل ما يشاهده العالم من تنظيم للجمهور والملاعب ووسائل النقل هو ثمرة عمل يقوم به عدد كبير من الموظفين والعاملين في البطولة.



وعن أداء المنتخبات العربية في بطولة كأس آسيا 2023 قال إن المنتخبات العربية قدمت مستوى جيدا خلال البطولة.