

محمد الجلاهمة



لم تمر ساعات معدودة على تسريح 6 عسكريين على خلفية مشاجرة مقابل مخفر الصليبخات حتى نشبت مشاجرة جديدة بين عسكريين في مطار الكويت الدولي.



ورجح مصدر امني ان يتخذ قرار بتسريح العسكريين ايضا بعد انتهاء التحقيقات معهما.



وقال مصدر امني ان احد العسكريين تمت إحالته الى سجن الشرطة، فيما الآخر جار استدعاؤه.



وكان مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل وثق الشجار بين العسكريين، حيث بدا أحدهما يحمل سكينا.



هذا، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: بشأن ما تم تداوله عبر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن مشاجرة في مطار الكويت الدولي وظهور احد منتسبي وزارة الداخلية، توضح الادارة العامة للإعلام الامني انه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ كل العقوبات الانضباطية والإجراءات اللازمة.