انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطلت حركة المرور الجوية وقطارات السكك الحديدية إثر اجتياح عاصفة «إيشا» أيرلندا الشمالية وويلز وشمالي غرب إنجلترا وسط تحذيرات من استمرار الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة.



وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني في بيان له إن عاصفة «إيشا» تكونت إثر منخفض جوي جلب تساقطا قويا للثلوج في المناطق الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة وعبر المحيط الأطلسي ليجتاح المملكة المتحدة. وأوضح المكتب أن أعلى معدل لسرعة الرياح بلغ 99 ميلا (159 كيلومترا) في الساعة، محذرا من استمرار ارتباك حركة السير بفعل شدة الرياح وحدوث فيضانات الأسبوع الحالي.



وذكر أن العاصفة تسببت في تدمير عدد من المنازل والمباني واقتلاع الأشجار في الكثير من المناطق التي اجتاحتها، ما أوقف حركة السير لاسيما قطارات السكك الحديدية. وتتبع عاصفة «إيشا» عاصفة «هينك» التي اجتاحت المملكة المتحدة في وقت سابق من يناير الحالي، متسببة في حدوث فيضانات وإرباك وعرقلة حركة السير.