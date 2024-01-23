أكدت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن الإسهام في بناء بيئة مستدامة يكمن في تحقيق التوازن في عمليات الشراء والاستهلاك، مما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استمرار الثروة الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.



جاء ذلك خلال محاضرة علمية نظمتها إدارة شؤون البيئة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، مبينة أنه يركز على ضرورة تحقيق نمط استهلاك وإنتاج مستدام، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة.



وأوضحت أن المحاضرة العلمية جاءت تحفيزية للحد من الاستهلاك المفرط والإنتاج الاستدامي وتحسين كفاءة استخدام الموارد يتضمن ذلك التشجيع على تطبيق القانون والتوقف عن شراء المنتجات ذات الاستخدام الواحد والتشجيع على إدارة النفايات بفاعلية.



واعتبرت أن تحقيق الاستهلاك المستدام يتطلب توعية المستهلكين وتشجيعهم على اتخاذ قرارات استهلاكية مدروسة، يشمل ذلك دعم المنتجات الصديقة للبيئة والمبادرات التي تسهم في تقليل أثر الاستهلاك على البيئة.