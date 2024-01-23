أطلق كل من المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة أمس الاثنين عددا من الطيور الجارحة في محمية الجهراء بهدف إعادة التوازن البيئي والحفاظ على التنوع الأحيائي في البلاد.



وقال المدير العام للمركز مساعد الياسين لـ «كونا» إن الطيور التي أطلقت في المحمية هي عقاب المسيرة وعقاب البادية والبومة النسارية الفرعونية وغيرها من الطيور الجارحة التي تم تأهيلها لفترة من قبل المركز في خطوة نحو حماية البيئة والحياة البرية.



وأضاف الياسين أن هذا الإطلاق جاء في إطار التعاون المثمر بين المركز والهيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي دام لسنوات عدة ويعد أحد مشاريع التعاون بين الجانبين.



وأكد حرص المركز على البيئة الفطرية والكائنات التي تعيش عليها وأهمية علاج ودراسة هذه الطيور الجارحة وإعادة تأهيلها في المركز العلمي قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية. وأوضح أن هذا الحدث جزء من جهود المركز العلمي للمحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي البيئي في الكويت ويبين التزام المركز بدعم الأنشطة البيئية وتعزيز دوره في المجتمع كمؤسسة علمية رائدة.