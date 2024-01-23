نثمّن الدور الحيوي والرقابي لإدارة المعادن الثمينة في «التجارة» و«الجمارك» و«الداخلية»



أشادت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم بالنتائج الباهرة التي حققها معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون الذي أقيمت فعالياته خلال منتصف ديسمبر 2023.



وفي هذا الصدد، قالت الدهيم إن الشركة دأبت على تنظيم المعرض العريق بشكل دوري منذ عقدين من الزمان، مشيرة إلى أن المعرض حقق نتائج فاقت التوقعات على جميع الاصعدة وبإشادة العديد من التجار والزاور، ونجح في استقطاب حشد من المشاركات الفاعلة ضم أكثر من 200 جهة عارضة من شركات محلية ودولية مختصة بالمجوهرات والذهب.



ولفتت الى أن المعرض استطاع أن يجذب آلاف الزوار من محبي اقتناء الحلي وعشاق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، حيث بلغت نسبة الحضور اكثر من 50 ألف زائر طوال فترة المعرض والذين حرصوا على الحضور لمشاهدة وشراء أحدث الأنواع والنماذج من أفخم أطقم المجوهرات الفاخرة والثمينة المصنوعة من الذهب والألماس، إضافة الى اللؤلؤ الطبيعي.



وثمنت الدور الحيوي والرقابي الذي تلعبه إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة كجهة رقابية على المعادن والأحجار الثمينة في المعرض، مشددة على مهمتها في تسهيل كل الاجراءات وتقديم خدمات الاستشارات المميزة للتجار المشاركين من داخل الكويت وخارجها ودورها الرقابي المتعلق بفحص المجوهرات والمعادن الثمينة كالذهب والفضة والماس، والأحجار الكريمة من ناحية جودتها ونقاوتها ومطابقتها للمواصفات في مختبرها المجهز داخل الصالة بواسطة احدث الأجهزة ومطابقتها للسعر المدرج في فواتير الشراء والبيع، تليها مرحلة ختم ودمغ المشغولات وفق المعايير القانونية للمعادن الثمينة المعمول بها في الكويت.



وأشادت بالدور الفاعل للإدارة العامة للجمارك، وبدور مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبدالله الشرهان عبر التنسيق المنظم بتوفير مرونة الاجراءات كافة، ويتجلى ذلك من خلال مبادرتها السنوية بتحويل صالة العرض التي يقام عليها معرض الذهب والمجوهرات العالمي إلى مستودع جمركي تحت إشرافها بالكامل طوال فترة إقامة المعرض، باعتبارها منطقة تجارية حرة لبيع الذهب، وبموجب القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة الى التنسيق الرائع مع بنك برقان الراعي الحصري الذي قدم افضل الخدمات المصرفية وأحدثها لكل الجهات داخل المعرض.



وتوجهت باسمة الدهيم بالشكر الجزيل الى وزارة الداخلية على دورها الفاعل في حفظ الأمن داخل مرافق ارض المعارض وبتوفير المواكبة والحراسة الأمنية المشددة، إضافة إلى تأمين وتنظيم حركة المرور تفاديا لأي ازدحامات داخل أرض المعارض.



وشددت على أن شركة معرض الكويت الدولي تؤكد حرصها الدائم والتزامها المطلق بتطوير معارضها كافة لتظهر دائما بشكل لائق ومشرف وغيرها من الفعاليات خاصة في تبني تنظيم مثل تلك المعارض، داعية العملاء الكرام الى زيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected]، للتعرف على المزيد من برامج وأنشطة وفعاليات الشركة.