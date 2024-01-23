شهدت النسخة الـ 12 من المسابقة السنوية الرائدة لجوائز الفنادق والمطاعم والتجهيزات الغذائية «هوريكا» الكويت منافسات حادة، حيث عرض 62 من طهاتنا الموهوبين مهاراتهم في سلسلة من المسابقات المصممة خصوصا لاختبار إمكاناتهم ضمن مجموعة واسعة من مجالات الطهي.



من المطبخ الكويتي إلى تحدي البيتزا، تألق طهاة مطاعم مجموعة الشايع بحصولهم على 43 جائزة ضمن فئات مختلفة من المسابقات الحية التي تشمل قطاعات الضيافة، وخدمات الضيافة، وصناعة الأغذية خلال منافسات هوريكا لهذا العام.



وتنافس طهاتنا من مطاعم ذي تشيزكيك فاكتوري، وآشاز، وعمتي نوره، وبيتزا اكسبرس، وبي. إف تشانغز، وتكساس رودهاوس، ودين & ديلوكا، وفريق الشايع للطهي في المسابقة، وحصدوا جائزة ذهبية واحدة و17 جائزة فضية و23 جائزة برونزية، وجائزتين عن أفضل مستوى نظافة في فئات مختلفة، وأعد طهاتنا أطباقا حائزة جوائز نالت إعجاب كل من الزبائن وأعضاء لجنة التحكيم على حد سواء.



وكجزء من الحدث هذا العام، شارك فريق قسم الضيافة في مجموعة الشايع أيضا في منافسات هوريكا، حيث شارك ويليام زيتو، مدير قسم الطهو في مجموعة الشايع، أفكارا قيمة حول أحدث صيحات قطاع الأغذية والمشروبات في الكويت، وسلط الضوء على أهمية تلبية متطلبات واحتياجات هذا القطاع بشكل متجدد يوميا، من خلال التدريب المستمر والتوجيه والالتزام بأعلى معايير التميز.



وفي هذا الإطار، قال مدير قسم الطهو في مجموعة الشايع ويليام زيتو: تقدم هوريكا لطهاتنا فرصة رائعة لاختبار أنفسهم، أثناء سعيهم لتحقيق التألق والمثالية في هذا المجال، وأعتقد أن المنافسة الصحية تساهم في تحفيز الإلهام لديهم أثناء سعيهم للتطور، وهنا أود أن أهنئ جميع طهاتنا الذين قدموا أداء رائعا هذا العام فمن خلال مسابقات رائدة مثل هوريكا نسعى الى ضمان تقديم أفضل المواهب، ونعمل بجد لنتألق في كل ما نقوم به، ونحن فخورون جدا بهذا الإنجاز المتميز. وفي سياق حديثه عن نجاحه، قال الشيف بيجاي كومار ساه الفائز بالجائزة الذهبية عن بيتزا إكسبرس: أستمتع دائما بالمشاركة في مسابقة هوريكا، لأنها تمنحني الفرصة لاستكشاف الإمكانات الكامنة في فنون تحضير الطعام، وتلهمني وتدفعني للارتقاء إلى المستوى التالي بطريقة إبداعية ومهنية محترفة، إنه شعور لا يصدق بالنسبة لي.