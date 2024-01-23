يصوت البرلمان التركي اليوم على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما نقلت أمس قناة «سي ان ان تورك» الاخبارية الخاصة، الأمر الذي ينهي تأخيرا استمر أكثر من عام في المصادقة على هذا الانضمام.



واشارت وسائل اعلام محلية أخرى، بينها قناة «ان تي في» الخاصة، الى أن التصويت سيتم هذا الاسبوع.



وفي حال مصادقة تركيا، تبقى المجر العائق الأخير أمام عملية الانضمام التي بادرت اليها السويد وجارتها فنلندا ردا على غزو روسيا لاوكرانيا قبل نحو عامين.



ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على انضمام السويد نهاية ديسمبر، في انتظار التصويت في الجلسة العامة.



وكانت السويد وفنلندا تقدمتا في الوقت نفسه بطلب الانضمام الى الناتو، وانضمت الثانية الى الحلف في ابريل.



ومنذ بداية العملية، أبدى الرئيس رجب طيب اردوغان تحفظات كون ستوكهولم تؤوي في رأيه مجموعات كردية تعتبرها أنقرة «ارهابية».