ظهر وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن علنا للمرة الأولى منذ دخوله المستشفى مطلع يناير الجاري دون إخطار السلطات العليا، وتحدث عبر الفيديو خلال اجتماع لمجموعة الاتصال حول اوكرانيا.



وقال اوستن إن «أمن المجتمع الدولي برمته على المحك في معركة اوكرانيا. وانا أكثر تصميما من أي وقت مضى على العمل مع حلفائنا وشركائنا لدعم اوكرانيا وضمان انجاز المهمة».



وشدد على المساعدات العسكرية بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا التي اعلنتها واشنطن الشهر الماضي، لكنه لم يفصل المساعدات الأميركية الجديدة بسبب نقص الاموال.



ونقل لويد اوستن (70 عاما) إلى المستشفى في الاول من يناير الجاري، حيث بقي لمدة اسبوعين بسبب مضاعفات أعقبت عملية جراحية بسبب سرطان البروستاتا تم تشخيص اصابته به مطلع ديسمبر الماضي.



ولم يتم ابلاغ هذا التشخيص وحالتي الاستشفاء اللتين اعقبته الى السلطات العليا في البلاد، بمن في ذلك الرئيس جو بايدن، سوى بعد عدة ايام مما أثار ضجة في الصحافة وبين خصومه الجمهوريين، في خضم سنة انتخابية.



وأدى دخول وزير الدفاع الاميركي المستشفى دون إبلاغ البيت الأبيض الى انقطاع اخبار مسؤول رئيسي عن الأمن القومي الاميركي في وقت باتت القوات الاميركية تستهدف في العراق وسورية ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر.



وأكد البيت الأبيض أن وزير الدفاع أشرف على الضربات الاميركية البريطانية على المتمردين الحوثيين في اليمن في 12 الجاري «من سريره في المستشفى».