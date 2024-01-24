أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إسرائيل لا يمكن أن يكون لها «حق الفيتو» على حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة.



وقال بوريل، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في ختام لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، «يجب توضيح أمر: لا يمكن أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».



وتابع أن «الأمم المتحدة تعترف واعترفت مرارا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لا يمكن لأي كان نقض ذلك».



وأدلى بوريل بتصريحاته غداة محادثات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، شددوا خلالها على ضرورة قبول اسرائيل بحل الدولتين لوضع حد للحرب في غزة وإحلال الاستقرار في المنطقة.



من جهته، قال كاتس إن إسرائيل تركز حاليا على إعادة الرهائن وضمان أمنها.



واجتمع الوزراء الأوروبيون بعد ذلك مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحض الاتحاد الاوروبي على النظر في فرض عقوبات على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب «منعه إقامة الدولة الفلسطينية».