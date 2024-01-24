في إطار التعاون المستمر بين المؤسسات والهيئات المحلية، استضاف الصندوق الكويتي للتنمية منتسبي البرنامج التدريبي الذي ينفذه المعهد العربي للتخطيط، بهدف تعريفهم بطبيعة عمل الصندوق التنموي من خلال محاضرة تعريفية أقامها في مقره أمس.



وتعرف الوفد التدريبي على نشاط الصندوق ودوره الإنمائي في 105 دول حول العالم، حيث استعرض مراقب إدارة العمليات لشؤون دول غرب أفريقيا ثامر الفيلكاوي مسيرة إنجازات الصندوق في مجال العون الإنمائي والإنساني.



ولفت الفيلكاوي إلى دور الصندوق المحلي وإسهاماته داخل الكويت والمتمثلة في دعم موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ 2003 عبر استقطاع نسبة لا تتجاوز 25% من صافي أرباحه السنوية، بالإضافة إلى برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج الذي أطلقه الصندوق في 2004 وغيرها من المبادرات.



من جانبه، قدم مراقب الإدارة المصرفية لمسحوبات القروض سالم القلاف شرحا توضيحيا حول إدارة القروض والمنح والمعونات الفنية المقدمة سواء إلى الدول أو المؤسسات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى نشاط الصندوق في القطاعات التنموية، ومنها النقل والزراعة والاتصالات والصناعة والمياه، مبينا أن سياسة الصندوق تشترط متابعة تنفيذ أي مشروع من قبل مسؤولي الصندوق علاوة على تقديم أفضل دراسات الجدوى.