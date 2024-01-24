بشرى شعبان



كشف نائب المدير العام لقطاع التعليمي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح عن ان القطاع التعليمي يعمل على استكمال برنامج ميكنة إجراءات القطاع بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات لإتمام ميكنة بيانات المستفيدين من خدمات القطاع وإدراج كل الإجراءات وبشكل تدريجي ضمن الخدمات الإلكترونية للهيئة. وقال البداح لـ «الأنباء»: نعمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ المعاملات والمستندات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أرشيف رقمي. وحول شروط فتح ملف تعليمي، بين ان أهمها أن يكون المستفيد كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة كويتي، وتكون لديه شهادة إثبات إعاقة سارية صادره من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وألا يقل عمر الطالب حتى 31 أغسطس من العام الدراسي عن 3 سنوات (لفتح ملف تعليمي)، ولا يقل عمر الطالب حتى 31 ديسمبر من العام الدراسي عن 21 سنة (لفتح ملف). وبخصوص إعداد المدارس والمراكز ودور الحضانة الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة لذوي الإعاقة، ذكر انها 28 دار حضانة و11 مؤسسة ومركزا تأهيليا و12 مدرسة أجنبية و12 مدرسة ومركزا عربيا.